Aus bislang unbekannter Ursache brach am späten Samstagnachmittag in einer Erdgeschosswohnung in der Herderstraße in Karlsruhe-Mühlburg ein Brand aus. Die betroffene Wohnung im viergeschossigen Mehrfamilienhaus stand nach kurzer Zeit in Vollbrand. Der 86-jährige Wohnungsinhaber konnte von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden. Weitere zehn Bewohner wurden durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie geführt. Der Brand mit starker Rauchentwicklung konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der 86 Jahre alte Bewohner erlitt starke Verbrennungen und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen im Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Drei weitere Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Da acht Wohnungen aufgrund des starken Rauchs nicht mehr bewohnbar waren, wurden sieben Bewohner von der Stadt Karlsruhe vorläufig untergebracht. Die restlichen Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt.