Eine 86-jährige Frau ist am Montagmittag Trickbetrügern zum Opfer gefallen. Zwei bislang Unbekannte haben den sogenannten Falscher-Polizeibeamter-Trick angewandt und damit 28.000 Euro ergaunert. Zu mehreren erfolglosen Versuchen mit der gleichen Masche ist es am Donnerstag gekommen.

Wie die Karlsruher Polizei mitteilte, gaben sich die Anrufer als Beamte aus; mit geschickter Gesprächsführung entlockten sie der 86-Jährigen Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse. Zudem wurde ihr mitgeteilt, dass bei den „neuen“ 100-Euro-Scheinen erhebliche Qualitätsmängel aufgetreten seien. Und sie wurde aufgefordert, in zwei unterschiedlichen Filialen ihrer Bank jeweils 14.000 Euro abzuheben. Als die Frau das Geld hatte, wurde sie erneut kontaktiert. Dabei wurde sie aufgefordert ihren Schmuck zusammenzusuchen; ein Abholer wurde ihr angekündigt. Dem übergab sie vor der Wohnungstür das Geld und den Schmuck. Die Rentnerin beschreibt den Abholer so: circa 1,85 Meter groß, dunkel gekleidet (graue Arbeitshose und dazu passende Jacke), Tuch um Kopf und Gesicht.

Zu weiteren Betrugsversuchen kam es in den vergangenen Tagen. Hier gaben die Gauner an, dass ein enger Familienangehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei – und forderten Geld von den meist älteren Menschen. In keinem der Fälle kam es zu einem Schaden.

Zum Schutz vor Betrügern rät die Karlsruher Polizei: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden; raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Gehen Sie nicht auf Geldforderungen von vermeintlichen Verwandten am Telefon ein. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen; prüfen Sie die Angaben des Anrufers. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie es mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte. Informieren Sie bei einem verdächtigen Anruf sofort die Polizei unter der Telefonnummer 110.