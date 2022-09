Bei seiner Autofahrt durch das Dorf streifte ein 85-jähriger Fahrer ein geparktes Auto und fuhr weiter. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Straße Oberdorf in Fahrtrichtung Ortsmitte. Allerdings wurde das Kennzeichen des Autos abgelesen, woraufhin der Fahrer von der Polizei Besuch bekam und als Unfallverursacher ermittelt wurde. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zudem erhält der 85-Jährige eine Anzeige wegen Fahrerflucht. Neben einer Geldstrafe in Höhe eines Monatsgehalts erhält der Fahrer laut bussgeldkatalog.org wahrscheinlich zwei Punkte in Flensburg und möglicherweise ein Fahrverbot von drei Monaten. Voraussetzung ist, dass der Schaden unter 1300 Euro bleibt. Liegt der Schaden darüber, kostet es mehr Geld und es gibt drei Punkte sowie einem Führerscheinentzug von sechs Monaten mit Sperrfrist. In dieser darf die Führerscheinbehörde einer Neuerteilung nicht zustimmen.