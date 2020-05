Ein 85 Jahre alter Mann hat am Montag gegen 7 Uhr in der Kraichgaustraße in Bruchsal-Heidelsheim offenbar Tierabwehrspray zunächst gegen einen freilaufenden Schäferhund und anschließend gegen seinen 51-jährigen Hundehalter sowie dessen beiden Kinder gesprüht. Das teilte die Polizei mit. Der 51-Jährige war ersten Ermittlungen zufolge mit seinen Kindern im Alter von neun und zehn Jahren und einem Schäferhund spazieren gegangen. Der nicht angeleinte Hund ging auf den Senior zu, der selbst mit zwei kleinen Hunden unterwegs war. Bereits aus einiger Entfernung sprühte der 85-Jährige, offenbar aus Angst, dem Schäferhund das Abwehrspray ins Gesicht. Als ihn der Halter des Schäferhundes darauf ansprach, erhielt der Vierbeiner nochmals einen Sprühstoß. In der Folge sei auch dem 51-Jährigen mit seinen beiden Kindern jeweils Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Anzeichen dafür waren nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten zwar noch vorhanden, eine ärztliche Behandlung war aber nicht notwendig. Die Beamten stellten das Spray vor Ort sicher. Dem Senior droht nun eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.