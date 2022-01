In der Gartenstraße in Neuburg verlor ein 84-jähriger Fahrradfahrer am Freitagmorgen gegen 10 Uhr aufgrund von Straßenunebenheiten die Kontrolle über sein Fortbewegungsmittel und stürzte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der Mann laut Polizeibericht von einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.