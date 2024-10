Wer winzige Kunstwerke aus Glas schafft, der braucht eine ruhige Hand und ein gutes Auge. Über beides verfügt Gerhard Niggemann.

Der 84-jährige Philippsburger ist einer der letzten seine Zunft und beherrscht die Herstellung der Glasminiaturen wie kein anderer. Er gestaltet unter anderem klitzekleine Elefanten, Katzen und Engel. Gerade einmal so groß wie ein Daumennagel sind seine Werke, für die er „maximal drei Minuten braucht“, so sein Anspruch. Über seine Leidenschaft für das Material Glas, den richtigen Umgang mit der 1800 Grad heißen Flamme und wie es dazu kam, dass er den kleinsten Glas-Elefanten der Welt geschaffen hat, darüber spricht Gerhard Niggemann in der RHEINPFALZ AM SONNTAG.