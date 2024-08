Wie die Polizei mitteilt, werden die umfangreichen Suchmaßnahmen nach einer vermissten 84-jährigen Frau in Bellheim auch am Mittwoch fortgeführt. Bereits am Dienstag suchten über 100 Polizeikräfte, ein Polizeihubschrauber, eine Polizeidrohne, 130 Kräfte der Hilfsorganisationen im Kreis Germersheim (Feuerwehr, DRK, Malteser Hilfsdienst) Waldbereiche nördlich von Bellheim, die Ortslage Bellheim und die Felder südlich von Bellheim nach der vermissten Frau ab. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe: „Halten Sie bitte beim Spazierengehen, auf dem eigenen Grundstück, in Kellerabgängen oder unbewohnten Gebäuden (Scheunen) nach der vermissten Frau Ausschau.“ Die Frau wird seit Samstag vermisst. Sie ist etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß, von zierlicher Statur und hat graue, kurze Haare. Bekleidet ist sie mit einem roten T-Shirt und pinkfarbenen Turnschuhen.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 958-0 an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden. Wer die Vermisste sieht, soll diese im Blick behalten und die Polizei über den Notruf 110 verständigen. Ein Bild der Frau finden Sie hier – aber aus Datenschutzgründen nur, solange sie vermisst wird:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5845699.