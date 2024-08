Schon seit Samstag, 17. August, wird eine in einem Seniorenwohnheim lebende 84-Jährige vermisst. Nun teilt die Polizei mit, dass die groß angelegten Suchmaßnahmen eingestellt wurden. Dennoch hofft man weiterhin, die Seniorin zu finden.

Die 84-Jährige war zuletzt Samstagabend gegen 19 Uhr im Bereich der Riedburgstraße in Bellheim gesehen worden. Kurze Zeit danach wurde die Frau als vermisst gemeldet. Ihr Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. In einer ersten Polizeimeldung vom vergangenen Sonntag heißt es, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich die 84-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Polizeibeamte begannen unverzüglich nach Bekanntwerden mit der Suche nach der Frau. Zu Beginn der Woche suchten über 100 Polizeikräfte, ein Polizeihubschrauber, eine Polizeidrohne, 130 Kräfte der Hilfsorganisationen im Kreis Germersheim – darunter Ehrenamtliche der Feuerwehr, des DRK und des Malteser Hilfsdiensts – Waldbereiche nördlich von Bellheim, die Ortslage Bellheim und die Felder südlich von Bellheim nach der Vermissten Frau ab.

Fläche von mehr als 13 Quadratkilometern abgesucht

Unterstützt wurde die Suche auch von der Rettungshundestaffel. Bis Donnerstagabend wurde der Ortsbereich Bellheim und umliegende Feld-, Wiesen- und teils schwer zugängliche Waldbereiche, Gewässer und Bachläufe auf mehr als 13 Quadratkilometern abgesucht, schreibt die Polizei in einer Meldung. Dabei seien auch Taucher und Sonargeräte im Einsatz gewesen, sowie mehr als 30 Suchhunde. „Trotz dieser umfangreichen und intensiven Suchmaßnahmen gibt es bislang keine Hinweise auf den Verbleib der Vermissten“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Auf Grund fehlender weiterer Ermittlungsansätze und Hinweise würden nun die groß angelegten Flächensuchmaßnahmen reduziert und in anlassbezogene Suchmaßnahmen überführt.

Dabei wird die Bevölkerung weiter um Mithilfe gebeten. In einer früheren Mitteilung bat die Polizei darum, „beim Spazierengehen, auf dem eigenen Grundstück, in Kellerabgängen oder unbewohnten Gebäuden“ wie Scheunen nach der vermissten Frau Ausschau zu halten.