Verstorben ist am Samstag ein 83-Jähriger Pedelec-Fahrer, der am 7. Januar bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten hatte. Das teilte die Polizei jetzt mit. Der Rentner sei an den Folgen seiner Verletzungen verstorben, heißt es im Polizeibericht. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauerten weiter an.

Der Senior war aus ungeklärten Gründen in der Hauptstraße mit dem Außenspiegel eines Transporters kollidiert und in der Folge gestürzt. Dabei hatte er schwere Kopfverletzungen erlitten. Einen Schutzhelm trug der Mann nach Polizeiangaben nicht. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er nach der Erstversorgung in eine Unfallklinik geflogen und dort behandelt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.