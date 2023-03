Wohl aus Unachtsamkeit verletzte sich eine ältere Radfahrerin am Mittwoch. Die 82-jährige Fahrradfahrerin fuhr in der Stoppelstraße und kam bergab mit dem Vorderreifen an den Bordstein. Dadurch stürzte sie und verletzte sich am Kopf. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.