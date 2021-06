Ein 81-Jähriger soll am Dienstagmorgen versucht haben, im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Zollhallenstraße in Bruchsal mutwillig einen Brand zu legen, so die Polizei. Der Mann ging gegen 7.45 Uhr vor die Haustüre des Gebäudes und verteilte eine brennbare Flüssigkeit mit einer Flasche. Nachdem er die Substanz angezündet hatte, kam es zu einer recht großen Flammenbildung, die jedoch rasch wieder verpuffte. Weil sich lediglich eine Fußmatte und ein Abfalleimer in der Nähe des Hauseingangs befanden, war das Feuer, als die Feuerwehr eintraf, bereits am Abklingen und konnte schnell gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zeugen konnten den Täter erkennen und identifizieren. Gegen Mittag gelang es Beamten des Kriminalkommissariats Bruchsal und des Polizeireviers Bruchsal den Gesuchten vorläufig festzunehmen. Nach ersten Ermittlungen dürfte sein Motiv in diversen privaten Streitigkeiten mit Bewohnern des Hauses liegen. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.