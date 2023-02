Unbekannte entrissen am Montagabend einer 81-Jährigen in der Fritz-Erler-Straße in Karlsruhe die Handtasche und flohen. Wie bislang bekannt, war die Seniorin gegen 23.10 Uhr zu Fuß unterwegs, so die Polizei. Im Bereich der Kreuzung Fritz-Erler-Straße/Kriegsstraße näherten sich ihr noch unbekannte Männer von hinten und entrissen der Frau die Handtasche, die sie über der Schulter hängen hatte. Anschließend flohen die mutmaßlichen Täter in Richtung des Cityparks. Eine Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen führte bislang nicht zur Identifizierung der Täter.