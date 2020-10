Schwer verletzt wurde eine 81 Jahre alte Audi-Fahrerin, als sie am Montag an einer Kreuzung in der Karlsruher Weststadt die Bremse mit dem Gaspedal verwechselte und anschließend in ein Haus krachte. Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr, als die Rentnerin mit dem Automatikfahrzeug ihres Mannes unterwegs war, und an der Kreuzung Kaiserallee / Yorckstraße die beiden Pedale verwechselte. Folgedessen beschleunigte das Fahrzeug, durchbrach eine Baustelle und prallte in den Eingangsbereich eines Restaurants, teilt die Polizei mit. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi musste abgeschleppt werden. Am Eingangsbereich des Restaurants entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.