Eine 35-jährige Autofahrerin parkte ihren Wagen in der Waldstraße und wollte ihr Auto verlassen. Beim Aussteigen übersah sie eine in Parkrichtung fahrende, 81-jährige Fahrradfahrerin. Diese fuhr nach Polizeiangaben gegen die sich öffnende Fahrertür, stürzte dadurch und verletzte sich leicht am Kopf. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag, um 14 Uhr.