81 Grundschulkinder nutzen die Sommerschule in der Festungsstadt. In der Sommerschule werden durch das Land Rheinland-Pfalz vorgegebene Lerninhalte unterrichtet, so dass Corona bedingte Ausfälle aufgeholt werden können. Die Stadt stellt der Sommerschule die Räume der Eduard-Orth-Grundschule und das Land die erforderlichen Lehrkräfte zur Verfügung. Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) findet es großartig, dass Schülern aus Germersheim die Möglichkeit geboten wird, „einen Teil des noch nicht erledigten Lernstoffes in der Sommerschule nachzuholen“. Das Land habe geschickt die bestehende Kooperation mit den Kommunen genutzt.