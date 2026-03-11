Hagenbach 800 junge Bäume für Hagenbach: Große Pflanzaktion an der Lourdesgrotte
Mit Spaten, Fäusteln und weiterem Gerät ausgerüstet, sind zahlreiche Freiwillige zur Baumpflanzaktion nahe der Lourdesgrotte in Hagenbach gekommen. Initiator der Aktion war der Erste Beigeordnete Tobias Zimmermann; fachlich unterstützt wurden die mehr als 70 Helfer von Förster Ansgar Vogelgesang. Trotz mancher Schlammpfütze machte die Arbeit bei prächtigem Frühlingswetter sichtbar Freude. Gemeinsam setzten die Freiwilligen 800 junge Bäume – Erlen, Eichen, Feldahorn, Linden und Eiben – in die Erde. Die Aktion ist als spürbarer Beitrag der Bürgerschaft für den Wald rund um Hagenbach, für den Klima- und Umweltschutz sowie den Erhalt gefährdeter Tier- und Pflanzenarten gedacht.