Mit Spaten, Fäusteln und weiterem Gerät ausgerüstet, sind zahlreiche Freiwillige zur Baumpflanzaktion nahe der Lourdesgrotte in Hagenbach gekommen. Initiator der Aktion war der Erste Beigeordnete Tobias Zimmermann; fachlich unterstützt wurden die mehr als 70 Helfer von Förster Ansgar Vogelgesang. Trotz mancher Schlammpfütze machte die Arbeit bei prächtigem Frühlingswetter sichtbar Freude. Gemeinsam setzten die Freiwilligen 800 junge Bäume – Erlen, Eichen, Feldahorn, Linden und Eiben – in die Erde. Die Aktion ist als spürbarer Beitrag der Bürgerschaft für den Wald rund um Hagenbach, für den Klima- und Umweltschutz sowie den Erhalt gefährdeter Tier- und Pflanzenarten gedacht.