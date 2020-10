Auf dem Gelände des Standortübungsplatzes Germersheim wurden im Abstand von nur acht Wochen zweimal Erd- beziehungsweise Baustellenabraum von insgesamt mehr als 80 Kubikmetern abgekippt. Hinweise auf den oder die Verursacher gibt es laut Kreisverwaltung bisher nicht. Um den geeigneten Entsorgungsweg für das unbekannte Material festzulegen, hat der Grundstückseigentümer Proben durch einen Sachverständigen entnehmen lassen. Die Entsorgungskosten werden von der Abfallwirtschaft des Kreises übernommen. Diese Kosten fließen in die Gebührenberechnung der Müllgebühren mit ein. Das heißt, wird kein Verursacher ausfindig gemacht, trägt die Allgemeinheit der Müllgebührenzahler die Kosten für die Entsorgung der illegalen Abfälle. Die Ordnungswidrigkeit kann für den Verursacher teuer werden. Eine Geldbuße von bis zu 100.000 Euro ist möglich. Zeugenhinweise an die Kreisverwaltung Germersheim unter Telefonnummer 07274 53247 oder per Mail an kreisverwaltung@kreis-germersheim.de.