Der Sportverein Minfeld 1946 wird 80 Jahre. Darum wird ein Wochenende lang mit Programm gefeiert. Was in der Vereinsgeschichte passiert ist und welches Projekt ansteht.

Mit rund 600 Mitgliedern ist er wohl der größte Verein im Dorf. Seine Angebote sind aus der Gemeinde nicht wegzudenken. 2026 wird der Sportverein Minfeld 1946 (SVM) 80 Jahre alt. Das soll gefeiert werden: auf dem Sportgelände, im und am Vorfeld des Clubhauses am Ende der zu seinen Ehren sogenannten Jahnstraße.

Die Vereinsgeschichte begann am 9. Juni 1946. Laut Niederschrift wurde die Gründungsversammlung im Gasthaus Zum Lamm um 22 Uhr eröffnet, 21 junge Männer hatten sich eingefunden, um einen Sportverein zu gründen. Mit Alfred Schreiber und Karl Kraft erklärten sich zwei Männer bereit, dessen Geschicke vorläufig zu lenken. Schriftführer wurde Werner Beyer. Damals sollte ein Spielfeld angelegt werden, die Voraussetzung für den Trainings- und Spielbetrieb. Nach mehreren Versuchen wurde der heutige Standort gefunden.

Spielgemeinschaft mit Ex-Rivale

Von den Gründungsmitgliedern lebt keines mehr, auch nicht von den Spielern der Mannschaft, die auf dem ersten SVM-Bild von 1947 zu sehen ist, das sich im 1969 errichteten Clubhaus befindet. Es wurde 1978 von einem Nebengebäude mit Duschen und Umkleiden in Eigenleistung ergänzt.

Seit 1979 nehmen die Fußballerinnen in den weißblauen Vereinsfarben an Verbandsrunden teil. Vorsitzender Markus Seringer und Schriftführer Jürgen Oerther sagen, dass der Verein 2026 erstmals in allen Altersklassen vertreten sei. Es gibt rund 20 Jugendbetreuer. Auch zwei aktive Mannschaften und das Damenteam kämpfen um Punkte. Bei den Alten Herren gibt es eine Spielgemeinschaft mit dem Nachbarverein und früheren Lokalrivalen TSV Freckenfeld.

„Päckle-Sammeln“ in anderer Form

Außer Fußball gehört seit 1969 auch eine Damengymnastikabteilung dazu. In den 1970er-Jahren gab es eine Tischtennisabteilung. Auch die Volkslauf-Bewegung erfasste den SVM für einige Jahre. Bemühungen um eine Judo- und eine Leichtathletikabteilung werden in der Chronik erwähnt, hatten aber keinen dauerhaften Erfolg. Dafür gewannen die Fußballer 1961 den Kreis- und den Bezirkspokal.

Der Verein wird von einem Förderverein, mit SVM-Ehrenvorsitzendem Peter Frank an der Spitze, unterstützt. Auch einige Familien engagieren sich für ihn. Seit kurzem gibt es ein Angebot für Boulespieler. Außerdem wird die Tradition des „Päckle-Sammelns“ in anderer Form für einen guten Zweck fortgesetzt. Dieses Jahr klingeln die aktiven Spieler für die Lebenshilfe an Haustüren und bitten um Spenden. Der DFB-Fanclub des SVM bietet Fahrten zu Spielen an.

Der Traum vom dritten Fußballplatz

Seringer weist darauf hin, dass der Verein Sponsoring benötige. Die Anforderungen, denen sich Vereinsvorstände gegenübersehen, hätten sich seit den Anfangsjahren verändert. So müssten Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden.

Neu aufstellen werde man sich wohl beim Spielfeld, sagt Oerther über die Platzbelegung. Von einem dritten Fußballplatz soll nicht mehr nur geträumt werden.

Aber erst wird gefeiert. Am Donnerstag, 18. Juni, um 19 Uhr startet die After-Work-Party, Musik nach einem C-Jugend-Spiel gibt es am Freitag, 19. Juni. Das Verbandsgemeinde-Jugendturnier der Bambini und der F-Jugend beginnt am Samstag um 10 Uhr. Ab 18 Uhr ist ein SVM-Legendenspiel geplant. Der Festakt mit Weißwurstfrühstück folgt am Sonntag, 21. Juni, ab 10.30 Uhr, ehe am Nachmittag die Verbandsgemeinde-Jugendturniere der E- und der D-Jugend sind.