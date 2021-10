Ein kurioser Unfall ereignete sich am Dienstag auf einem Supermarktparkplatz in der Unteren Hauptstraße in Lustadt: Eine 80-jährige Autofahrerin verwechselte beim Rangieren das Gas- und Bremspedal. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und beschädigte einen Mülleimer. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt“, schreibt die Polizei. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt zirka 1000 Euro belaufen.