Ein 79-jähriger Fahrradfahrer überquerte am Mittwochmittag die Landstraße 539 und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der in Richtung Bellheim fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, heißt es im Polizeibericht. Demnach kam es im vergangenen Jahr im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim zu 109 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrern. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein leichter Anstieg von 3,8 Prozent.