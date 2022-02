Schwere, doch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zog sich ein 79 Jahre alter Fußgänger zu, als er am Samstagabend auf der L559 auf der Fahrbahn spazierte und dabei von einem Pkw erfasst wurde. Ein 82 Jahre alter Autofahrer war gegen 18:30 Uhr in Richtung Eggenstein-Leopoldshafen unterwegs. Hierbei kam es auf Höhe der Friedrichstaler Allee zur Kollision mit dem Fußgänger. Der 79-jährige Spaziergänger war dunkel gekleidet auf dem völlig unbeleuchteten Fahrstreifen in Richtung Eggenstein-Leopoldshafen unterwegs. Obwohl der Unfallverursacher durch entgegenkommende Fahrzeuge auf den Fußgänger aufmerksam gemacht wurde, kam es zu einer Kollision. Durch den Zusammenstoß wurde der 79-Jährige in den rechts befindlichen Grünstreifen geschleudert. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.