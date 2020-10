Inzwischen ist die Inzidenzzahl im Landkreis Germersheim – also die Zahl an positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen auf 100.000 Einwohner – auf 37 gestiegen. Diese Zahl kann aufgrund unterschiedlicher Zählweise vom RKI abweichen. Der Landkreis Germersheim meldet aktuell 78 positiv getestete Kreisbewohner. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit 470 Menschen am Erreger angesteckt, 383 sind wieder gesund, neun Menschen gestorben. Vergangenen Dienstag waren es 422 Infizierte seit Pandemiebeginn.