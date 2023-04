Mehrere hundert Euro Bargeld erbeutete ein dreister, noch unbekannter Dieb am Donnerstag gegen 13.30 Uhr. Eine 78-jährige Frau aus dem Landkreis Karlsruhe war um die Mittagszeit in einer Supermarktfiliale in der Mainzer Straße einkaufen, so die Polizei. Als sie ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der im Einkaufswagen liegenden Handtasche entwendet wurde. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.