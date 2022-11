Bereits am Sonntag gegen 10.35 Uhr wurde eine 78-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Ritterstraße schwer verletzt. Am Mittwochnachmittag ist sie in einem Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei Karlsruhe jetzt mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 71-jähriger Autofahrer von der Herrmann-Billing-Straße nach links auf die Ritterstraße ein. Hierbei nahm er offensichtlich die 78-Jährige, welche den dortigen Zebrastreifen überquerte, nicht wahr. Sie wurde von dem Personenwagen erfasst. Dabei erlitt sie Kopfverletzungen, denen sie schließlich Tage später erlag