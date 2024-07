Seit Donnerstag, 25. Juli, 5.30 Uhr, wird der 77-jähriger Mann vermisst. Seit er das Germersheimer Krankenhaus verlassen hat, wo er sich laut Polizeibericht dem Pflegepersonal entzogen hat, ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die polizeiliche Suche blieb erfolglos. Der 77-Jährige könnte sich aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustandes in einer hilflosen Lage befinden. Er ist ortsunkundig und verfügt über keinerlei Anlaufstellen in der Nähe. Deshalb wird die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: circa 1,60 Meter groß, normale Statur, dunkelbraune Haare mit grauem Ansatz und gegebenenfalls bekleidet einem schwarzen T-Shirt und einer weinroten kurzen Hose. Möglicherweise trägt er eine grüne Warnweste mit dem Aufdruck „Asklepios“. Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild des Vermissten, finden sich hier: https://s.rlp.de/7YqtLCU. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Landau zu wenden, Telefon 06341 2870. Wer den Vermissten sieht, soll ihn bitte im Blick behalten und über den Notruf 110 umgehend die Polizei verständigen.