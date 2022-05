Ein 76-jähriger Rennradfahrer befuhr am Sonntag gegen 11.30 Uhr den Radweg neben der Kreisstraße 20 von Berg in Richtung Neulauterburg und überholte einen vorausfahrenden Radfahrer. Aus noch nicht geklärter Ursache rutschte das Hinterrad des Rennrads weg, der Fahrer stürzte und verletzte sich am Kopf, sodass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Er trug laut Polizeibericht keinen Fahrradhelm. Zur ärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.