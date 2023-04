Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kreis stattet alle 750 Klassen- und Fachräume der weiterführenden Schulen mit CO2-Ampeln aus. Luftreinigungsgeräte in allen Sälen bekommt nur die Sprachförderschule in Rülzheim. Das hat einen Grund.

Die Ampeln zeigen die CO 2 -Konzentration in der Raumluft an und sollen Lehrer und Schüler daran erinnern, dass die Zimmer bei kritischen Werten gelüftet werden müssen,