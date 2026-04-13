Die Stadt Germersheim blickt in diesem Jahr auf die Verleihung der Stadtrechte am 18. August 1276 zurück. Wie sich das Leben in der Stadt zu dieser Zeit entwickelte (Teil 4).

In das ausgehende 16. Jahrhundert fallen Überlegungen, Germersheim mit vorgelagerten Bastionen zu verstärken, um Burg und Stadt so an die modernen waffentechnischen Anforderungen im Falle eines Angriffs oder einer Belagerung anzupassen. Die Planung, im Jahr 1588 durch den niederländischen Ingenieur und Festungsbaumeister Jacob Kemp ausgearbeitet, wohl im Auftrag des Administrators Johann Kasimir, wurde indes nicht realisiert. Erneute Pläne, die Stadtbefestigung von Germersheim zu modernisieren, wurden wenige Jahrzehnte später, im Jahr 1618, von dem damaligen kurpfälzischen Festungsbaumeister Adam Stapf vorgelegt.

Was letztlich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts realisiert worden war, gibt ein Plan der Stadt aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges wieder. Diesem Plan zufolge war lediglich eine notdürftige Fassung des Entwurfs von 1618 ausgeführt worden. Um die Burg herum hatte man drei ganze und eine halbe Bastion angelegt. Im Süden und Westen der Stadt hatte man es dabei belassen, unter Rückgriff auf die mittelalterlichen Wälle und Gräben mehr oder minder isolierte Verschanzungen aufzuwerfen.

Momentaufnahme der Stadt in Kupferstich

Fast zeitgleich mit Kemps Plan arbeitete Matthäus Merian der Ältere daran, das mittelalterliche Aussehen der Stadt in einem Kupferstich festzuhalten. Die Entstehung des Merianschen Kupferstichs „Germersheim“ wird auf circa 1619/1620 datiert und wurde in dem 1645 herausgegebenen Werk der Topografie der Pfalz erstmals veröffentlicht.

Mit dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) brach auch für die Stadt Germersheim eine schlimme Zeit an. Bereits drei Jahre nach Kriegsbeginn bekamen die Germersheimer einen bitteren Vorgeschmack auf das, was ihnen im Laufe der kommenden Jahrzehnte noch widerfahren sollte. Die Ereignisse der Jahre zwischen 1618 und 1648 mit ihren häufig wechselnden Besatzern wiederzugeben, ist in diesem Rahmen nicht möglich. Dennoch sei an einen schwarzen Tag in der Stadtgeschichte erinnert: die Einnahme der Stadt durch die Österreicher am 12. August 1622.

Stadt setzt sich zur Wehr

Damals gelang es den Truppen des österreichischen Erzherzogs Leopold, die Stadt nach mehrtägiger Belagerung einzunehmen – trotz der lebhaften Gegenwehr der Germersheimer, die sich von den Brustwehren und Türmen mit Mörsern, Büchsen und Kanonen verteidigten. Die Angriffe hatten sich insbesondere gegen die Südwestseite der Stadtmauer (das heißt im Bereich der heutigen Klosterstraße/Oberamtsstraße) gerichtet.

Wie der Heimatforscher Joseph Probst berichtet, machten die Sieger in ihrer ersten Wut „alles nieder, was sie in der Stadt fanden, Soldaten und Bürger, Weiber und Kinder“. Erst das Erscheinen des Erzherzogs Leopold verhinderte weiteres Blutvergießen. Die militärische Besatzung der Stadt, welche sich mit den kurpfälzischen Bediensteten ins Schloss zurückgezogen hatte, musste sich ergeben. Offiziere, Beamte sowie vermögende Bürger wurden ausgeplündert.

Eine dunkle Zeit für die Stadt

In der folgenden Zeit wechselte die Stadt mehrfach den Besitzer und geriet zeitweise unter schwedische, österreichische und französische Herrschaft. Es gab vielfache Not und an der Tagesordnung waren zahlreiche Abgaben in Geld und Naturalien, Fron- und Dienstleistungen sowie Proviantforderungen durchziehender oder einquartierter Truppen sowie Drangsale und Schikanen der Soldateska.

Kaum verwunderlich war es daher, dass im Jahr 1636 nur noch 20 Bürger (Familien) am Ort gezählt wurden und die übrigen Bewohner der Stadt entweder umgekommen waren oder ihr Heil in der Flucht gesucht hatten. Aus dem Jahr 1639 wird berichtet, dass das Schloss – die Stadt war am 8. September wieder einmal von den Österreichern eingenommen worden – durch die zahlreichen Kanonenschüsse übel zugerichtet wurde. Die Bürger, deren Häuser durch Brände gelitten hatten, wurden bei dieser Gelegenheit erneut ausgeplündert.

Stadt in französischer Hand

Aus dem Monat Dezember des Jahres 1639 wird abermals eine Belagerung der Stadt – diesmal durch die Franzosen – gemeldet, wie auch, dass die Franzosen die Stadt 1644 „auf gnad und ungnad“ eroberten. In einem Bericht über die Einnahme der Stadt aus jener Zeit wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Häuser ruiniert und alle Türen und Fenster eingeschlagen wurden. Was man in irgendeiner Weise gebrauchen konnte, hatte man mitgenommen; die Untertanen selbst wurden fast völlig „zerstreut“.

Über den allgemeinen Zustand im Oberamt Germersheim wurde berichtet, dass die meisten Häuser in den „Stättlein als auff dem Landt“, soweit diese nicht ohnehin schon in Schutt und Asche gelegt worden waren, „durch freund und feindt eingerissen, auch sonsten eingefallen und dergestalten verderbt worden, dass in vielen Orten kein Mensch mehr wohnen kann“. Probst zufolge wohnten in Germersheim Ende September 1643 nur noch 12 Bürger (Familien) sowie einige Leute, die in jenen unsicheren Zeiten vom Land in die Stadt geflohen waren.