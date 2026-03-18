Die Stadt Germersheim blickt in diesem Jahr auf die Verleihung der Stadtrechte am 18. August 1276 zurück. Wie das Leben in Germersheim zu dieser Zeit aussah (Teil 3).

Germersheim erlangte im ausgehenden 16. Jahrhundert nicht den Status einer kurpfälzischen Residenzstadt – eine Aufwertung, die Bedeutung und Ansehen der Stadt maßgeblich aufgewertet hätte. Stattdessen verlief der Alltag in der Oberamtsstadt weiterhin in gewohnten Bahnen.

Das Leben spielte sich in den engen, verwinkelten Gassen des von Mauern, Toren und Türmen umgebenen Städtchens ab. Die Bevölkerung bestand überwiegend aus Ackerbauern, Handwerkern und Kaufleuten. Hinzu kamen in der Stadt ansässige kurpfälzische Beamte, darunter auch Angehörige des Adels.

Die Existenz der Fischersiedlung in der Vorstadt in unmittelbarer Nähe des heute verschwundenen „Kleinrheins“ weist auf die große Zahl der Fischer im Ort hin. Die Fischerzunft zählte folgerichtig zu den ältesten und bedeutendsten Zünften der Stadt.

Mühlen prägen das Wirtschaftsleben

Auch andere Handwerke waren zu jener Zeit in Zünften organisiert, etwa Weber, Seiler, Zimmerleute sowie Steinmetze und Maurer. Neben dem Rhein mit seinen Fischgründen prägte die Wasserkraft der Queich – die damals außerhalb der Stadtmauern floss – das Wirtschaftsleben. Mehrere Müller nutzten sie für den Betrieb ihrer Mühlen.

Der Historiker Albert Schwarz wertete herrschaftliche Zinsbücher des 15. Jahrhunderts aus und belegte neben Getreidemühlen eine Reihe von Spezialmühlen. In ihnen wurden Speise- und Brennöle hergestellt; eine Lohmühle gewann aus Eichenrinde die für Gerber benötigte Lohe.

Auch Mühlen, in denen Metalle bearbeitet wurden, sind nachweisbar, etwa Schleifmühlen. Ebenfalls zu den Spezialmühlen zählte die Walkmühle, die Tücher und Stoffe bearbeitete, die vermutlich größtenteils direkt in der Stadt gefertigt wurden. Die Mühlen säumten den Lauf der Queich. Ihre Standorte reichten teils bis in den Bereich des heutigen „Wrede-Stadions“. Noch im 18. Jahrhundert trug ein kleines Stadttor am Ende der heutigen Oberamtsstraße den Namen „Viermühlentor“.

Marktbesucher beleben Wirtshäuser

Wichtige Funktionen im Germersheimer Sozial- und Wirtschaftsleben hatten auch die Märkte – wie Jahrmarkt und Wochenmarkt. Das Marktgeschehen spielte sich in der heutigen Hauptstraße ab, umgeben von anderen wichtigen Gebäuden wie dem Rathaus, dem „Brothaus“ und dem „Fleischhaus“, wo die entsprechenden Lebensmittel gehandelt wurden.

An Markttagen kamen Besucher und Beschicker der Märkte in die Stadt. Davon profitierten auch die Wirte, deren Gasthäuser nicht zufällig in der Hauptstraße und der angrenzenden „breiten Gasse“ (heute Marktstraße) lagen und Namen wie „Zum Horn“, „Zum Bären“, „Zur Silbernen Kron“ oder „Zum Wilden Mann“ trugen.

Strategische Bedeutung der Burg

Der Alltag der Oberamtsstadt wurde mitunter jäh gestört, wenn die in Mauern liegende Burg in den Blick der Herrschenden rückte und die Stadt aus strategischen Gründen besondere Bedeutung erlangte. Das war beispielsweise während des Landshuter Erbfolgekrieges (1504 bis 1505) der Fall, als Germersheim als Sammelstelle für Waffen und Truppen eine bedeutende Rolle spielte.

Wie Josef Probst berichtet, befanden sich 1504 nach dem „Reissbuch“ eine „Tarassbüchse“ sowie 30 Nürnberger Hakenbüchsen auf dem Schlossturm. Weitere Büchsen verschiedener Bauarten, Armbruste mit eisenbeschlagenen Bolzen sowie größere Mengen Schießpulver lagerten im Schloss. Auch in der Stadt hielt man Kanonen, Pulver und Munition bereit; der Hirschhornturm und der Pfaffenturm waren mit „Schlangenbüchsen“ bewehrt.

Mitte Mai 1504 zogen Truppenkontingente, Ritter und Knechte, zu verschiedenen Sammelplätzen, darunter auch nach Germersheim. Selbst die Burgmannen wurden zur Burghut einberufen.

Wenige Jahre später, im Bauernkrieg 1525, trat der kurpfälzische Vogt zu Germersheim, Jakob von Fleckenstein, von seinem Dienstsitz aus den Aufständischen in seinem Amtsbezirk entgegen. Das Kloster der Serviten, seit dem 13. Jahrhundert in der Stadt ansässig, erlitt nach Darstellung des Germersheimer Geschichtsschreibers Josef Probst durch die Taten der Aufständischen „merklichen Schaden“.