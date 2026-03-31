Zum 750. Jubiläum der Stadtrechtsverleihung zeigt Germersheim eine besondere Ausstellung. Im Fokus: die Geschichte der Stadt und ein König, der alles veränderte.

Die Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1276 wurde in Germersheim seit 1951 jeweils im Abstand von 25 Jahren und dabei im jeweiligen Zeitkolorit gefeiert. In diesem Jahr jährt sich das denkwürdige Ereignis zum 750. Mal. Zum Reigen der festlichen Veranstaltungen gehört nun erstmalig eine Ausstellung im Stadt- und Festungsmuseum, die das historische Ereignis und Rudolf von Habsburg thematisiert.

In mehreren Räumen, die kürzlich erst zu diesem Zweck renoviert wurden, zeigt das Museum im Ludwigstor seit Ende März die Ausstellung „Germersheim – Rudolf von Habsburg und die Stadtrechtsverleihung 1276“. Die Schau verdeutlicht dabei die Kontinuität Germersheims als befestigter Ort, die bereits in der Römerzeit mit dem „Vicus Julius“ auf dem Hochgestade des Rheins begonnen hatte. Im Mittelalter war es eine Reichsburg auf einem Hochufersporn, die für die Entwicklung der späteren Stadt einen wichtigen Ansatzpunkt darstellte.

Ihr Aussehen, das der ehemalige Architekt Arndt Hartung 1940 in einer Reihe von Aufbaustudien nachgezeichnet hat, sowie die Rheinlaufkarte (1595) und die von Merian um 1620 geschaffene Ansicht verdeutlichen das Ausstehen von Burg und Stadt in späteren Jahrhunderten auf großformatigen Tafeln. Steinerne Relikte aus jener Zeit – eine Säulenbasis und ein kunstvoll gestaltetes Kapitell zeigt die Ausstellung ebenfalls – beides Bodenfunde aus dem Bereich der Schloßstraße, dem ehemaligen Burgterrain.

Exkurs zum König

Die Privilegien des Jahres 1276 fielen der Zerstörung der Stadt durch französische Truppen 1674 zum Opfer. Ihr Inhalt hat sich nur durch Abschriften späterer Zeiten erhalten. Noch im Original existiert hingegen die in der Ausstellung gezeigte, letztmalige Erneuerung der Privilegien, die Kurfürst Karl Theodor der Stadt im Jahr 1747 erteilte und damit ein letztes Mal das im Lauf der Zeit modifizierte Stadtrecht samt kurfürstlicher Unterschrift und anhängendem Siegel festhielt.

Ein Exkurs über König Rudolf von Habsburg, der der Stadt Germersheim im Rahmen seiner Innenpolitik anno 1276 Stadtrechte und Privilegien verlieh und damit den Grundstein für die weitere Stadtentwicklung der folgenden Jahrhunderte legte, ergänzt die gezeigten Tafeln und Objekte.

Die Entscheidung, eine Ausstellung im Stadt- und Festungsmuseum im Rahmen der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2026 zu zeigen, fiel laut Museumsleiterin Frauke Vos-Firnkes, vergangenen August. Die Umsetzung erfolgte ab November, wobei zunächst Böden und Treppen renoviert und aufbereitet wurden. Bei den sich anschließenden Ausstellungsvorbereitungen waren fünf ehrenamtliche Helfer sowie mehrere Germersheimer Betriebe beteiligt, die unter anderem für die Umsetzung der großformatig gestalteten Ausstellungstafeln und deren Beleuchtung sowie die Präsentation der gezeigten Objekte sorgten.

Ausstellung

„Germersheim – Rudolf von Habsburg und die Stadtrechtsverleihung 1276“, Stadt- und Festungsmuseum im Ludwigstor. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Ausstellung ist jeweils samstags, 14 bis 17 Uhr, und sonntags, 11 bis 17 Uhr, geöffnet.

