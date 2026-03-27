Im Stadt- und Festungsmuseum wird am Samstag, 28. März, um 16 Uhr die Sonderausstellung „ Germersheim. Rudolf von Habsburg und die Stadtrechtsverleihung 1276“ eröffnet. Anlass ist das 750-jährige Jubiläum des Germersheimer Stadtrechts durch König Rudolf von Habsburg. Die Ausstellung beleuchtet den historischen Meilenstein in der Stadtgeschichte und widmet sich den Ereignissen und ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Stadt. Das Museum im Ludwigstor ist samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Gruppen können nach Vereinbarung auch wochentags einen Besuch planen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter heimatmuseum@germersheim.eu oder www.germersheim.eu.