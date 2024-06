Am Samstag wurde im Zeitraum zwischen 15 und 15.30 Uhr einer 75-jährigen Germersheimerin die Handtasche samt Geldbeutel aus ihrem Pkw entwendet. Dieser war auf dem Kauflandparkplatz in der Posthiusstraße geparkt. Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Täter die Handtasche aus dem unverschlossenen Auto entwendete, als die Geschädigte ihren Einkaufswagen zurückbrachte, so die Polizei.

Um Hinweise von Zeugen bittet die Polizei Germersheim, 07274/9580, pigermersheim@polizei.rlp.de.