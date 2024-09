[Aktualisierung 16.50 Uhr] Die Polizei Germersheim sucht aktuell nach einem 74 Jahre alten Mann aus Germersheim, heißt es einer Mitteilung von Mittwochnachmittag. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befindet. Der Mann wurde zuletzt gegen 11. 45 Uhr gesehen, als er seine Wohnung verließ. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Möglicherweise hält sich der Vermisste im Innenstadtbereich Germersheim und Umgebung auf. Er wird wie folgt beschrieben: zirka 1,70 Meter groß, schlank, graue kurze Haare. Er trägt eine dunkelblaue Jeans mit Seitentaschen und eine blaugrüne Jacke.

Ein Foto des Vermissten findet sich unter https://s.rlp.de/qH1DtyL .

Zeugen werden bei möglicher Sichtung des Vermissten gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.