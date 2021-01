Seit der letzten Meldung des Gesundheitsamtes des Landkreises Germersheim am 30. Dezember des vergangenen Jahres sind drei weitere ältere Personen an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 73. Im Seniorenzentrum Haus Edelberg in Lingenfeld wurden vier Bewohner und neun Personen aus den Reihen des Personals positiv auf das Coronavirus getestet. Weitere Tests stehen an.

Aktuell, Stand 4. Januar, gibt es im Landkreis Germersheim 532 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 2568 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+76 Fälle seit der letzten Meldung.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: positiv Getestete seit Beginn der Pandemie: 232/ aktuell positiv Getestete: 50/ Gesundete oder nicht mehr Positive: 165/ an oder mit Corona Verstorbene: 17

Stadt Wörth: 375/78/293/4

VG Kandel: 212/45/165/2

VG Jockgrim: 229/63/162/4

VG Rülzheim: 245/47/194/4

VG Bellheim: 332/43/266/23

Germersheim: 547/112/425/10

VG Lingenfeld: 396/94/293/9

Kreis Germersheim: 2568/532/1963/73

