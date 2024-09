Den Geldbeutel aus einer Handtasche entwendete am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr ein Taschendieb. Bestohlen wurde eine 73-Jährige aus Philippsburg. Sie befand sich zum Einkaufen im Kaufland in Germersheim und war dort mit offener Handtasche unterwegs. Zuhause bemerkte sie den Diebstahl. Im Zusammenhang mit Taschendiebstählen rät die Polizei, Taschen oder Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen. Tragen sie die Gegenstände direkt am Körper und verschließen sie ihre Handtasche nach Möglichkeit.