Ein Minigolf-Turnier für jedermann veranstalten die Messdiener Maximiliansau und Freunde am Sonntag, 21. April, von 13.30 bis 17.30 Uhr. Im Vorfeld werden die Messdiener den Platz mit „neuen Freizeitangeboten“ aufwerten. Dies geschieht bei der „72-Stunden-Aktion“ des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, die offiziell am Donnerstag startet. Die Vorstellung des Ergebnisses der dreitägigen Arbeit ist dann für Sonntag geplant. Beim Turnier können sich die Teilnehmer dann selbst einen Eindruck verschaffen. Mitspielen können Teams mit zwei bis vier Personen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Ab 15 Uhr wird zudem der Musikverein Harmonie für musikalische Unterhaltung sorgen. Kaffee und Kuchen wird für einen guten Zweck verkauft. Die Minigolf-Anlage liegt am Rande der Cany-Barville-Anlage an der Tullastraße. Unweit von der Kita „Villa Regenbogen“, der Grundschule und dem Feuerwehrhaus. In ganz Deutschland findet die „72-Stunden-Aktion“ statt, die die Welt ein wenig besser machen sollen. Auch in der Südpfalz gibt es mehrere Aktionen. Die Messdiener Maximiliansau beteiligen sich nach eigenen Angaben zum vierten Mal.