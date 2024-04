Der Minigolf-Platz in der Cany-Barville-Anlage wurde von den Messdienern aus Maximiliansau während der „72-Stunden-Aktion“ aufgewertet. Dabei bekamen sie tatkräftige Unterstützung. Mit einem Turnier wurde das Geleistete präsentiert.

Mit einer Schubkarre bringen zwei Mädchen am Samstagmorgen Grünabfälle weg. Derweil wird von anderen Jugendlichen an den Hecken weiter geschnitten und der Weg von allem befreit, was das Spielen auf den 18 Bahnen der Minigolf-Anlage erschwert. „Der Regen nervt“, erklärt der 16-jährige Silas Szabo. Der Grünabfall wird zu einem Container gebracht, den die Stadt aufgestellt hat. Silas berichtet davon, wie am Vortag das begehbare Schachfeld gesäubert wurde. Auch auf der gegenüberliegenden Seite ist gerade an Bahn 3 ein Hochdruckreiniger im Einsatz. Viele Maximiliansauer, erzählt Felix Mols, wissen gar nicht, dass es hier ein Schachfeld gibt. Mols gehört zusammen mit Sophia Weiler, Luisa Wetzel und Oliver Jauernig zu den Aktionsleitern. Damit zukünftig im Freien Schach gespielt werden kann, haben die Messdiener Holzfiguren gebastelt. Der 15-jährige Liam sägt gerade an einem Holzklotz, der ein Läufer werden soll. Gut zehn Minuten braucht er für den Sockel, schätzt er. Das Holz hat die Zimmerei Wetzel zur Verfügung gestellt. Neben den Schachfiguren entstehen auch Figuren für Wikinger-Schach und für ein Tick-Tack-Toe-Spiel.

Konfessionsübergreifende Einsatzzentrale

Zahlreiche Unternehmen und Organisationen aus dem Ort helfen mit Materialien, Werkzeug, Verpflegung und Geldspenden, damit das Vorhaben gelingt, freut sich Jauernig. „Netzwerk ist alles“, erklärt der ehemalige Messdiener, dass es enorme Vorteile hat, zu wissen, wo welche Hilfe angefragt werden kann. Die protestantische Gemeinde stellt das Pestalozzi-Haus als „Einsatzzentrale“ für die katholischen Messdiener zur Verfügung. Direkt neben dem Minigolf-Platz liegt es optimal, auch fürs gemeinsame Essen.

Am Donnerstag gab es das erste Treffen mit den Kindern und Jugendlichen, berichtet Mols – die jüngsten sind neun Jahre alt. Die eigentlichen Vorbereitungen laufen bereits seit Ende 2023. Bei Gesprächen mit Ortsvorsteher Jochen Schaaf kam die Idee auf, so Jauernig. „Die Anlage hat enorm Potenzial“, findet Mols. Doch leider wurde sie nicht gepflegt. Klar ist: innerhalb von 72 Stunden ist das nicht zu reparieren. Doch die Messdiener, unterstützt von Freunden und Familienangehörigen, tun ihr Bestes, damit ein Besuch hier wieder Spaß macht – und damit die Anlage wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung rückt.

Matsch, Regen und Hagel

Insbesondere am Freitag macht das Wetter die Aufgabe nicht leichter. Auch am Samstag wechseln sich Regen und leichter Hagel mit der Sonne ab. Gut, dass die meisten Messdiener Zeltlager-Erfahrung haben. Auch wenn es matschig wird: Es wird angepackt. Zwei große Zelte wurden aufgebaut, die nicht nur den fertigen Holzfiguren einen Unterstand bieten.

Zur besseren Aufteilung der Aufgaben wurden Gruppen gebildet. Um 9 Uhr morgen zum Einsatzbeginn „am Minigolf“ sein? „Es gibt schlimmere Zeiten“, finden Julia und Fiona. Die beiden Messdienerinnen haben auch Tische vorbereitet, die für das Abschlussturnier mit 26 Teams am Sonntagnachmittag benötigt werden. Kuchen, die die Frauen der Kfd neben einer Geldspende zur Verfügung gestellt haben, sollen hier verkauft werden. Für Fiona ist es die erste 72-Stunden-Aktion, Julia war beim letzten Mal schon dabei. Beide sind zufrieden mit dem Erreichten.

Auch die Besucher des von den „Messdienern mit Freunden“ organisierten Turniers würdigen die Arbeit und spenden Applaus. Auch der Besucher-Austausch mit dem nahen Demokratie-Fest funktioniert. Immer wieder berichten insbesondere junge Familien, dass sie schon lange nicht mehr Minigolf-Spielen waren, weil der Platz in keinem guten Zustand war. Nun ist das Interesse neu geweckt. Doch nicht nur auf den Bahnen, an denen es um Spaß, Gutscheine der örtlichen Gastronomie und weitere Preise geht, wird gespielt: Auch die Schachfiguren, das Wikingerschach und das Tick-Tack-Toe-Spiel werden fleißig genutzt. Dazu unterhält der Musikverein Harmonie. Die Dorfgemeinschaft funktioniert. Auch ein Aufruf nach Hilfe beim Rasenmähen wird schnell beantwortet. Gerade für die Jugend ist es wichtig, findet Mols, dass erkennbar wird, dass es möglich ist, gemeinsam die Welt ein wenig besser zu machen.