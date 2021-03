Die 7-Tages-Inzidenz bezogen auf 100.000 Einwohner im Landkreis Germersheim ist von 149 am Dienstag wieder auf 162,8 am Mittwochmittag gestiegen. Das teilt das Landesuntersuchungsamt in Mainz mit. Nach Mitteilung des Gesundheitsamtes gibt es aktuell im Kreis 499 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 4298 Infizierte seit Beginn der Pandemie – ein Plus von 72 Fällen innerhalb eines Tages. Leider ist eine weitere Person an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 115. Nach der Pressemitteilung von Dienstag seien viele positive Ergebnisse von den Laboren im Gesundheitsamt eingegangen. Viele Personen, die positiv werden, sind bereits als Kat-1-Personen bekannt. Die hohen Infektionszahlen liegen laut Amt auch an der weit verbreiteten britischen Virusvariante, die deutlich infektiöser ist, als das ursprüngliche Virus. Neu betroffene Einrichtungen: Kita Louise-Scheppler in Wörth: ein positiver Fall, die Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Statistik

VG Hagenbach: 315 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/35 aktuell positiv Getestete/261 Genesene/19 an oder mit Corona Verstorbene.

Wörth: 631/65/559/7

VG Kandel: 398/41/352/5

VG Jockgrim: 452/54/385/13

VG Rülzheim: 428/57/363/8

VG Bellheim: 530/92/410/28

Germersheim: 906/106/784/16

VG Lingenfeld: 638/49/570/19

Kreis GER: 4298/499/3684/115