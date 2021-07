Ein 72-jähriger Radfahrer verursachte am Freitagabend mit seinem Fahrrad einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Gegen 23.30 Uhr fuhr der Senior auf dem Radweg an der „Alten Ziegelei“ in Germersheim. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der 72-Jährige mit einem geparkten Fahrzeug und beschädigte dieses, informierte die Polizei. Die beiden Unfallbeteiligten einigten sich zunächst vor Ort – obwohl der 72-Jährige dem 19-jährigen Fahrzeugführer beichtete, dass er etwas Alkohol getrunken hätte. Nach einem Gespräch mit seinen Eltern erschien der 19-Jährige doch noch bei der Polizei und meldete den Unfall nach. Als die Polizisten bei dem 72-jährigen Radfahrer waren, beichtete er auch ihnen, dass er vor der Fahrt Alkohol getrunken hätte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Dem 72-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.