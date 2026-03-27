Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag auf der B39 bei Altlußheim ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 71-jähriger Mann gegen 14.30 Uhr mit einem VW-Kleinbus samt Anhänger von der L722 kommend in Richtung Altlußheim unterwegs. Zwischen den Abzweigungen zur K4250 und K4252 geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen.

Der 71-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin sowie die Insassen des Ford wurden ebenfalls schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten nach einer Erstversorgung durch Notärzte in Krankenhäuser. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um den Transport zu unterstützen.

Mehrere Personen mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Altlußheim aus den Fahrzeugen befreit werden. Der Kleinbus, der drohte, in die Böschung abzurutschen, wurde von den Einsatzkräften gesichert.

Die B39 ist derzeit zwischen der Einmündung L722 und dem Abzweig K4250 vollständig gesperrt.