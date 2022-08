Leicht verletzt wurde eine 71-jähriger Autofahrer am Mittwoch bei einem Unfall in der Habsburgerallee. Laut Polizei befuhr er gegen 16.30 Uhr die Habsburgerallee und wollte an der Einmündung zur L540 nach links in Richtung Wörth abbiegen. Hierbei übersah er einen anderen Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der 71-jähriger Fahrer leicht verletzt und musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.