Jede Hilfe zu spät kam am Freitagabend auf der B35 für einen 70-jährigen Autofahrer. Der Mann war gegen 18.20 Uhr auf der B35 in Fahrtrichtung Graben-Neudorf unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt zum Autohof nach links von seinem Fahrstreifen abkam und in der Folge den neben ihm fahrenden Pkw streifte, teilt die Polizei mit. Trotz unverzüglicher Reanimationsmaßnahmen durch die Unfallbeteiligten und Rettungskräfte konnte der 70-Jährige nicht gerettet werden. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Ursache hierfür dürfte ein internistischer Notfall gewesen sein.