Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein Pedelec-Fahrer am Samstagnachmittag verletzt. Nach Polizeiangaben war der 70-jährige Radler gegen 16.45 Uhr mit seinem Pedelec in der Wörthstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Schulzenstraße überfuhr er das dortige Stoppschild und stieß mit einem Auto zusammen. Der 70-Jährige stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf und Schürfwunden an den Armen zu. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Pedelec-Fahrer durch den Rettungsdienst in die Asklepiosklinik nach Germersheim gebracht.

Vergangenes Jahr gab es 105 Verkehrsunfälle im Bereich der Germersheimer Polizei, an denen Radfahrer beteiligt waren. Es gab 12 Unfälle mit Schwerverletzten und 75 mit Leichtverletzten. Zugenommen hat die Zahl der Unfälle an denen Pedelec-Fahrer beteiligt sind. An 16 Unfällen war diese Radfahrergruppe beteiligt – es gab drei Unfälle mit Schwer- und elf Unfälle mit Leichtverletzten. Lediglich an fünf Unfällen hatten die Pedelecfahrer einen Helm getragen.