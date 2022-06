Aufgrund seiner Verletzungen wurde am Samstag ein 70-jähriger Rennradfahrer in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht. Eine Anwohnerin hielt in Weingarten mit ihrem Wagen kurzfristig vor ihrem Anwesen in der Hauptstraße, um ihr Hoftor zu öffnen. Anschließend scherte sie auf die Straße wieder aus, um rückwärts in ihren Hof einzufahren. Aufgrund geparkter Autos übersah sie eine Gruppe von sieben Rennradfahrern. Einer der Radfahrer erschrak sich und wich dem Auto aus. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte zu Boden.