Am Kreisverkehr Römerstraße / Kuhardter Straße in Rülzheim kam es am Montagvormittag zu einem schweren Unfall. Laut Polizei fuhr gegen 10 Uhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Auto aus Kuhardt kommend Richtung Kreisverkehr. Aus noch ungeklärter Ursache sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf die Verkehrsinsel am Kreisel aufgefahren. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer kurz darauf im Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Landau beauftragte einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache. Weitere Personen und Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.