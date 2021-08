Die 7-Tages-Inzidenz stagniert etwas. Am Donnerstagmittag meldete das Landesuntersuchungsamt eine Inzidenz von 77,5 für den Landkreis Germersheim. Am Tag zuvor lag sie bei 78,3. Aktuell gibt es im Kreis nach Angaben des Gesundheitsamtes 147 bestätigte positive Corona-Fälle – 16 mehr als am Mittwoch. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie lag am Mittwochmittag, 13.30 Uhr, bei 5829.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 400 Infizierte seit Beginn der Pandemie/16 aktuell infizierte Personen/363 Genesene/21 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 910/27/875/8/VG Kandel: 524/12/507/5

VG Jockgrim: 603/10/579/14

VG Rülzheim: 570/10/551/9

VG Bellheim: 672/11/633/28

Germersheim: 1331/52/1261/18

VG Lingenfeld: 819/9/787/23

Kreis GER: 5829/147/5556/126