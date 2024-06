Knapp 100 Stimmen von Fünft-, Sechst- und Siebtklässlern steuerte die Realschule plus Bellheim zum „6k united!“-Chor bei, der mit seinen insgesamt 6000 Stimmen am Mittwoch in der SAP-Arena in Mannheim aufgetreten ist.

Zuvor wurden die Bellheimer Schülerinnen und Schüler von Daniela Gadinger und Christian Settelmeyer auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Es wurden zahlreiche Lieder einstudiert, Popsongs ebenso wie klassische Titel, das „Ave Maria“ etwa, und ein finnisches Volkslied, berichtete Gadinger.

Noch ist die SAP-Arena fast leer. Letzte Proben für den großen Auftritt. Foto: Gadinger/gratis

Sie und ihr Kollege hatten bei einer Lehrerfortbildung im vergangenen Jahr Professor Fabian Sennholz, Dozent der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt, kennengelernt, der hinter dem Projekt „6k united!“ steht. Dieses will Schüler der zweiten bis siebten Klassen aller Schulformen ansprechen und zum gemeinsamen Singen animieren.

Volles Haus in der SAP-Arena. Zu den 6000 angereisten Schülerstimmen kamen noch Lehrer, Eltern und sonstige Gäste. Foto: Gadinger/gratis

Nachdem es laut Daniela Gadinger im ersten Anlauf mit der Bewerbung nicht geklappt hatte, weil bereits ausgebucht, sollte es nun beim zweiten Mal klappen. Und aufgrund der Begeisterung von Schülern, Lehrern und Eltern soll es auch nicht das letzte Mal gewesen sein.

Knapp 100 Fünft-, Sechst- und Siebtklässler der Realschule plus fuhren zu ihrem Auftritt in die SAP-Arena. Foto: Gadinger/gratis

Nach dem Unterricht wurden die am Konzert Teilnehmenden von Schülern einer Abschlussklasse der Realschule verköstigt. Danach startete die Fahrt mit einem von mehreren Sponsoren finanzierten Bus nach Mannheim. Nachdem die Schüler ihre Plätze direkt an der Bühne eingenommen hatten, begann nach Mitteilung von Gadinger die Probe. Dieser folgte nach einer kurzen Pause um 18 Uhr das Konzert. Sehr beeindruckt haben laut Gadinger nicht nur die Größe von Chor und Arena, sondern auch die Lichtshow, die Pyrotechnik und der „Auftritt eines Künstlers, dessen Lied wir schließlich schon ein halbes Jahr geübt haben“, so Gadinger, nämlich der von Sascha Seelemann mit „Gut, dass du da bist“. Laut Gadinger wurde zu jedem Lied auch eine Choreographie einstudiert, zu der Sennholz und sein Team auf der Bühne tanzten. Gegen 22.30 Uhr war die Chorgruppe wieder zurück in Bellheim, wo sie von den Eltern in Empfang genommen wurde.