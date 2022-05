Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde am Dienstagmorgen ein Radfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Kurz vor 9 Uhr ereignete sich auf der L509 ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und dem Fahrradfahrer. Der 67-jährige Fahrradfahrer überquerte der Polizei zufolge die Landstraße knapp 300 Meter nach dem Ortsausgang Bellheim und wurde dort von dem Wagen erfasst. Die 42-jährige Autofahrerin hat die Straße in Richtung Hördt befahren. Die Staatsanwaltschaft Landau hat zur Klärung des Unfallablaufs einen Gutachter hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme war die Landstraße gesperrt.