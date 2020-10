Aktuell meldet das Gesundheitsamt des Landkreises 65 bestätigte positive Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 13 Uhr). Seit vergangenen Mittwoch haben sich 31 Menschen am Coronavirus angesteckt. Insgesamt sind es nun 430 Menschen seit Beginn der Pandemie. Davon sind 357 Kreisbewohner wieder gesundet und acht verstorben.

Unter den aktuellen Fällen befindet sich auch eine Erzieherin des katholischen Kindergartens St. Josef in Germersheim. Dem Träger ist die Erkrankung seit dem frühen Dienstagabend bekannt. In der Gruppe der Erzieherin sind 20 Kinder. Für sie hat das Gesundheitsamt Germersheim eine 14-tägige Quarantäne angeordnet, ebenso für das gesamte Mitarbeiterinnen-Team. Aus diesem Grund wird die Kita ab sofort bis zum 23. Oktober geschlossen. Nach Angaben des Trägers haben die Gruppen untereinander keinen Kontakt gehabt. In der Kita gibt es 100 Kinder in fünf Gruppen, die von 16 Mitarbeitern betreut und versorgt werden.