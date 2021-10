KREIS GERMERSHEIM. Die Stadtradeln-Aktion in Kooperation mit den fünf Verbandsgemeinden Kandel, Bellheim, Rülzheim und den beiden Städten Wörth und Germersheim ist erfolgreich beendet. Auch Hagenbach zeigt sich zufrieden.

An der bundesweiten Stadtradeln-Aktion des Klimabündnisses haben dieses Jahr vom 1. bis 21. September fünf Kreiskommunen zusammengearbeitet. Dabei waren einige Kommunen bereits mehrfach, die Stadt Wörth und die Verbandsgemeinde Kandel allerdings zum ersten Mal dabei. Die Gesamtzahl aus den fünf Kommunen von insgesamt 416.114 geradelten Kilometern wurden von knapp 1500 aktiven Radler und -innen gestrampelt. Die durchschnittliche Distanz, die jeder Radfahrer im Aktionszeitraum radelte, lag bei etwas mehr als 270 Kilometer. Dadurch konnten rechnerisch 62 Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) eingespart werden.

112 Teilnehmer an der Aktion „Stadtradeln“ haben in Wörth einen Baum erradelt. Die Stadt hatte zum ersten Mal an dieser Aktion teilgenommen. Sie hatte allen Radlern, die in den drei Wochen mindestens 500 Kilometer radeln, einen Baum im öffentlichen Raum mit einer Plakette unter Nennung der Radleistung und dem Teilnehmernamen gestiftet. 407 aktive Radler hatten sich in 36 Teams mit 121.001 Kilometern beteiligt – berichtet die bei der Stadtverwaltung verantwortliche Projektleiterin Jana Cappel. Damit liege die Stadt Wörth im Landesranking auf Platz fünf, was die gefahrenen Kilometer pro Einwohner angeht und an 19. Stelle von insgesamt 94 teilnehmenden Gemeinden. Bundesweit waren es über 2000 mit 800.000 Radlern.

Handballer radeln vorne weg

In Wörth stehen die Handballfreunde mit insgesamt 17.348 geradelten Kilometern, was bei 53 Radlern 327 Kilometer pro Kopf entspricht, auf dem Siegertreppchen vor der Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) mit 11.632 Kilometern – pro Kopf 264 Kilometer bei 44 Radlern – und der Feuerwehr Wörth mit 9736 Kilometern (278 Kilometer pro Kopf bei 35 Radlern).

Nicht in diesem Verbund, aber ebenfalls dabei war die Stadt Hagenbach. In drei Wochen sammelten 250 Bürgerinnen und Bürger knapp 75.000 Radkilometer. Nach dem zweiten Platz bei der Premiere im Vorjahr 2020, legte Hagenbach nun noch einmal zu und sicherte sich, in der Kategorie „Kilometer je Einwohner“, den Sieg vor Titelverteidiger Bad Dürkheim, der Verbandsgemeinde Rülzheim, Zweibrücken und Wörth. „Die Kampagne wurde in Hagenbach toll angenommen“, berichtet der Koordinator und Beigeordnete Tobias Zimmermann. „Die 28 Teams waren regelrecht im Radelfieber.“ Den offiziellen ersten Platz erreichten die Hagenbacher Wölfe (6860 Km), gefolgt von Bertls Radlergruppe (6727), den Südpfalzradlern (6257). Zehn Teilnehmern gelang es in den drei Wochen mehr als 1000 Kilometer zu absolvieren.

Kreisergebnisse

Wörth: 121.001 Km, 407 Radelnde; VG Rülzheim: 107.856 Km, 343 Radler; Hagenbach: 74.471 Km, 250; Bellheim: 73.017 Km; 269; Germersheim: 58.893 Km, 188; VG Kandel: 55710 Km, 393; Lingenfeld: 8486 Km, 45.